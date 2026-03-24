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Guerra no Oriente Médio Dólar sobe com ata do Copom e negociações entre EUA e Irã no radar Investidores acompanham as supostas negociações entre EUA e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio

O dólar avança no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 24,, rodando em torno de R$ 5,26 por volta das 9h40, em meio à leitura da ata do Copom, que indica continuidade do ciclo de cortes, mas divide as expectativas no mercado para o curto prazo, entre redução de 25 pb e 50 PB na Selic.

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou na ata da sua mais recente reunião, quando a Selic foi reduzida em 25 pb, a 14,75% ao ano na semana passada, que a inflação brasileira continua pressionada pela demanda, o que exige a manutenção da taxa Selic em um nível contracionista. Por outro lado, disse que a política monetária tem contribuído para um arrefecimento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A alta do dólar também reflete o fortalecimento global da moeda americana e avanço dos rendimentos dos Treasuries, impulsionados pela subida dos preços do petróleo, embora abaixo de US$ 100 o barril.

Os investidores acompanham as supostas negociações entre EUA e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio, já no 25º dia, o que mantém a cautela com inflação e atividade e pressiona os futuros das bolsas em Nova York.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, informou secretamente o enviado americano Steve Witkoff de que o líder supremo Mojtaba Khamenei aprovou negociações para um possível acordo, informou a Al Arabiya nesta terça-feira, citando o jornal israelense Yedioth Ahronoth. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, o líder supremo concordou em encerrar rapidamente o conflito, de acordo com as condições do Irã.

Na Europa e em partes da Ásia a atividade empresarial desacelerou, à medida que a guerra no Oriente Médio elevou os preços de energia e a incerteza, enquanto o arrefecimento de novos pedidos sugere danos mais duradouros caso o conflito se prolongue ou se intensifique.

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