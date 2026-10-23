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Mercado Financeiro Dólar sobe com cautela eleitoral e alta do petróleo Mercado de câmbio também se ajusta à alta do petróleo, do dólar e dos rendimentos dos Treasuries por preocupações com a oferta da commodity

O dólar à vista perdeu força há pouco, mas voltou a ganhar viés de alta, após subir na abertura e atingir máxima de R$ 5,0557, em meio à cautela eleitoral e no exterior.

Pesquisa Datafolha e Vox apontaram empate numérico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Já a Real Time Big Data mostra Flávio com 52% dos votos válidos, ante 48% de Lula, repetindo o resultado de terça-feira (20), enquanto a pesquisa Alfa Inteligência mostra Flávio com 52% dos votos válidos, ante 48% de Lula.

O mercado de câmbio também se ajusta à alta do petróleo, do dólar e dos rendimentos dos Treasuries por preocupações com a oferta da commodity. Investidores monitoram as tensões no Mar Vermelho e o risco de retomada de operações militares dos EUA e de Israel contra o Irã.

O petróleo caro também favorece os termos de troca do Brasil e pode ter atraindo algum fluxo comercial, ajudando no alívio do dólar.

Na agenda do dia, o IPCA-15 desacelerou de 0,70% em setembro para 0,32% em outubro, abaixo do piso das projeções do mercado, de 0,37%. No acumulado do ano, a alta é de 4,15%; em 12 meses, de 4,62%, também abaixo da mediana esperada, de 4,74%.

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, disse esperar maior pressão no custo do crédito, diante do aumento da inadimplência no mercado, mas afirmou que o banco está mais protegido por ter carteira mais colateralizada.

La fora, autoridade ligada à Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o trânsito de embarcações consideradas infratoras no Estreito de Ormuz foi interrompido após ataques a quatro petroleiros e a destruição de sistemas de navegação. Teerã ameaçou intensificar as ações contra navios e prometeu resposta mais contundente a uma nova intervenção aérea dos Estados Unidos

Ja Rússia, Ucrânia e Estados Unidos devem retomar negociações de paz na primeira quinzena de novembro, em Abu Dhabi, com foco em garantias de segurança após o conflito. O Kremlin também anunciou o envio do primeiro navio-tanque de diesel russo aos EUA, após licença temporária americana para as operações, e sinalizou possibilidade de ampliar os embarques.

Na França, um ataque a tiros em Trappes, nos arredores de Paris, deixou um morto e quatro feridos nesta sexta-feira. Um suspeito foi preso, mas a motivação ainda é desconhecida. A Procuradoria Antiterrorista acompanha o caso, às vésperas de novos protestos contra o custo de vida na França.

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