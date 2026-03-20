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Guerra no Oriente Médio Dólar sobe com cautela global diante de cautela com guerra no Oriente Médio Contratos futuros de petróleo seguem voláteis

O dólar avança na manhã desta sexta-feira, 20, em linha com a valorização da moeda norte-americana e a alta dos rendimentos dos Treasuries e dos Gilts, diante da cautela dos investidores com os possíveis efeitos inflacionários da guerra no Oriente Médio nas principais economias, em um dia de agenda esvaziada.

Os contratos futuros de petróleo seguem voláteis. A commodity passou a cair há pouco, após países europeus, Japão e Canadá sinalizarem esforços conjuntos para garantir a navegação no Estreito de Ormuz. Além disso, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, indicou a possibilidade de suspensão de sanções ao petróleo iraniano já em alto-mar nos próximos dias.

Em Teerã, o aiatolá Mojtaba Khamenei afirmou que o Irã intensificará ações contra inimigos internos e externos após a morte do ministro Esmail Khatib em ataque de Israel, no 21º dia da guerra. Ele defendeu reforço da segurança e não é visto em público desde que assumiu, após a morte do líder supremo Ali Khamenei.

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, disse que o BCE pode elevar juros já em abril se a guerra pressionar a inflação. Já François Villeroy de Galhau, presidente do BC da França, afirmou que eventuais altas serão avaliadas a cada reunião.

No Reino Unido, os rendimentos dos Gilts de 10 anos do Reino Unido atingiram máxima desde 2008 (4,942%) com a guerra no Oriente Médio elevando temores de inflação via energia e após aumento do endividamento público a ?14,3 bi, acima do esperado (?9,3 bi), reforçando preocupações fiscais.

Na Rússia, o Banco Central cortou juros em 0,50 ponto porcentual, para 15%, citando desaceleração da inflação, mas alertou para maior incerteza externa.

No Brasil, o investidor também acompanha o noticiário político e econômico. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exonerou Fernando Haddad do Ministério da Fazenda, nomeando Dario Durigan para o cargo. Haddad é o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo.

Também sancionou lei que triplica incentivos à indústria química e petroquímica em 2026, de R$ 1,1 bi para R$ 3,1 bi, com ajustes temporários de PIS/Cofins no Regime Especial da Indústria Química (REIQ).

O presidente Lula viaja à cúpula esvaziada da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) na Colômbia, que acontece neste sábado, para evitar o enfraquecimento do bloco.

Pouco depois das 10 horas, o dólar à vista ganhou força e atingiu máxima a R$ 5,2562 (alta de 0,78%).

O operador sênior da AGK Corretora, Fernando César, afirma que o dólar reage à intensificação dos ataques no Oriente Médio e à volatilidade do petróleo. Segundo ele, em uma sexta-feira é comum o mercado adotar postura mais defensiva, em especial em momento de guerra, com busca por proteção na moeda americana e em ativos seguros, como Treasuries e Gilts.

Além do cenário externo, o ambiente doméstico adiciona pressão, afirma ele, citando a delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do banco Master, elevando a incerteza, somada a medidas que impactam as contas públicas, como o subsídio do governo ao diesel e a antecipação do 13º do INSS.

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