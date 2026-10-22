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Mercado Financeiro Dólar sobe com disputa presidencial indefinida e tensão no exterior Às 9h25, a moeda à vista tem mínima a R$ 5,0399, com alta de 0,24%

O dólar opera em alta no mercado à vista e os juros futuros sobem também diante da incerteza eleitoral com mais uma pesquisa indicando estreitamento da diferença entre o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, reforçando empate técnico, e o avanço de mais de 2% do petróleo Brent para perto de US$ 112 o barril, com a reescalada das tensões no Oriente Médio.

A pesquisa Indexa/Broadcast mostra Flávio Bolsonaro com 45,2% das intenções de voto no segundo turno, ante 44,1% do presidente Lula, em empate técnico. Em relação a 15 de outubro, Flávio subiu de 43,6% e Lula, de 42,1%, reduzindo a diferença de 1,5 para 1,1 ponto porcentual. Em votos válidos, a disputa está em 50,6% a 49,4% para o senador. O porcentual de eleitores com voto definido aumentou de 86,5% para 89,8%, enquanto os que admitem mudar caíram de 11,5% para 7,3%.

No noticiário corporativo, começou o primeiro leilão de gás natural da União, realizado on-line pela CCEE, com entrega do insumo em Itaboraí (RJ). O primeiro lote oferece 100 mil m³/dia à indústria de vidro, e o maior, de 350 mil m³/dia, será destinado aos setores químico e petroquímico. Vencem as propostas com maiores prêmios pagos à União.

No exterior, a Procter & Gamble (P&G) registrou lucro líquido de US$ 4,73 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2027, praticamente estável ante um ano antes. Ja a American Airlines teve prejuízo líquido de US$ 269 milhões no terceiro trimestre, mais que o dobro da perda de US$ 114 milhões um ano antes.

Na Turquia, o Banco Central cortou hoje suas principais taxas de juros em 100 pontos-base (pb), após reunião monetária. A taxa básica de juros caiu de 37% a 36% ao ano.

Na China, o governo implementará novas regras para investimentos no exterior, que entrarão em vigor em 1º de dezembro, em meio ao avanço do protecionismo e dos riscos geopolíticos. As medidas substituirão normas adotadas em 2017.

Às 9h25, o dólar à vista tem mínima a R$ 5,0399, com alta de 0,24%.

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