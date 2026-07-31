Dólar sobe com fortalecimento da moeda no exterior; B3 enfrenta falha técnica
Às 10 horas, a moeda à vista subia 0,18%, a R$ 5,0701
O dólar opera em alta frente ao real na manhã desta sexta-feira, 31, acompanhando o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior. A valorização é mais contida, contudo, em meio a ajustes de fim de mês e à formação da Ptax.
Às 10 horas, o dólar à vista subia 0,18%, a R$ 5,0701. No mercado futuro, o contrato para setembro avançava 0,10%, a R$ 5,1065. Os mini contratos de dólar operam excepcionalmente em leilão contínuo devido a problemas operacionais na B3.
No exterior, o dólar recupera parte das perdas registradas na véspera após a decisão do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) de manter sua taxa básica de juros em 0,50% ao ano e elevar as projeções de inflação para os próximos anos.
O movimento ganha força com a alta dos rendimentos dos Treasuries, após a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos acima do esperado.
Leia também
• Lula critica mercado e diz que é preciso 'gastar dinheiro para melhorar as coisas'
• BTG/Nexus: 49% dizem que a economia no país está ruim ou péssima; para 18%, está ótima ou boa
• Tarifas de Trump acrescentam incerteza à economia mundial, afirma dirigente do BCE
Os contratos de petróleo também avançam, em meio às preocupações com a oferta após relatos de que o Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC) discute uma possível suspensão por prazo indeterminado das operações de petróleo e de navios-tanque.
Na agenda doméstica, investidores repercutem o resultado primário do setor público consolidado, que registrou déficit de R$ 55,313 bilhões em junho, mais intenso que a mediana das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast.
Ontem, o dólar à vista fechou em queda de 0,93%, a R$ 5,0611, mínima da sessão, acompanhando a perda de força da moeda americana no exterior após uma leitura mais branda do núcleo do PCE dos EUA e a repercussão de declarações consideradas mais dovish do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh.