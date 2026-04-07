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Guerra no Oriente Médio Dólar sobe com petróleo e menor chance de cessar-fogo Chance do conflito se prolongar apoia também o avanço dos juros futuros

Após abrir com viés de baixa, o dólar passou a subir levemente no mercado à vista em meio à alta do petróleo e o ambiente de cautela global em relação à oferta diante dos sinais de que o Irã pode ignorar o ultimato do presidente dos EUA, Donald Trump, para reabrir a Estreito de Ormuz até a noite desta terça-feira, 7.

A chance de a guerra no Oriente Médio se prolongar apoia também o avanço dos juros futuros, enquanto os rendimentos dos Treasuries adotam sinais difusos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou mais cedo, nesta terça, que uma civilização inteira morrerá esta noite, referindo-se ao Irã. Segundo ele, a noite de hoje será um dos momentos mais importantes da história do mundo.

Já Teerã rejeitou uma proposta de cessar-fogo temporário e não sinaliza reabrir o Estreito de Ormuz no prazo dos EUA, segundo fonte iraniana à Reuters. O país condiciona negociações de paz ao fim dos ataques por EUA e Israel, com garantias e compensações, e quer manter controle do estreito com cobrança de taxas.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã elevou o tom, ameaçando atingir infraestruturas energéticas, afetar a oferta de petróleo e gás por anos e ampliar a resposta "além da região" se os EUA cruzarem "linhas vermelhas".

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Luiz Marinho (Trabalho), Esther Dweck (Gestão), Bruno Moretti (MPO) e Dario Durigan (Fazenda) para discutir o endividamento das famílias e soluções para o problema, após anunciar na segunda-feira novas medidas para subsidiar os preços do Diesel, gás de cozinha (GLP), querosene de aviação e biodiesel, para mitigar os efeitos da guerra no Oriente Médio.

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