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Mercado Financeiro Dólar sobe em linha com exterior e de olho em pesquisa eleitoral Irã apresentou aos EUA uma proposta para acordo que prevê manutenção do direito ao enriquecimento de urânio, fim das sanções unilaterais, retirada de forças americanas do entorno iraniano e liberação de ativos congelados

O dólar opera em alta leve e alinhada à valorização externa da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries em meio ao ligeiro recuo do petróleo. Os investidores monitoram nesta terça-feira, 19, os desdobramentos das negociações entre os Estados Unidos e o Irã visando um acordo de paz, que seguem incertas, bem como avaliam como negativo o resultado da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostrando queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após a revelação do áudio enviado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, pedindo recursos para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Irã apresentou aos EUA uma proposta para acordo que prevê manutenção do direito ao enriquecimento de urânio, fim das sanções unilaterais, retirada de forças americanas do entorno iraniano e liberação de ativos congelados. Teerã também pede o fim do bloqueio marítimo e compensações pela guerra. O movimento ocorre enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump afirma haver "negociações sérias" e expectativa de um acordo com o Irã.

Líderes do Centrão reforçaram a intenção de adotar neutralidade na disputa presidencial após diálogos do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Partidos como União Brasil, PP e Republicanos ainda não definiram apoio e tendem a liberar filiados para escolher candidatos.

Em Paris, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, reuniu-se com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, durante encontro do G7. Eles discutiram a agenda entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz, comércio bilateral e um acordo de cooperação contra tráfico de drogas e armas.

No radar estão ainda comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed) ao longo do dia, o presidente do BC Gabriel Galípolo em audiência no Senado nesta manhã e um indicador do setor imobiliário americano.

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