MERCADO CAMBIAL Dólar sobe em linha com exterior e de olho no fiscal em dia de Ptax Investidores avaliam os dados fiscais e do mercado de trabalho, após o Caged melhor que o esperado ontem afastar chances de início de corte da Selic neste ano

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta sexta-feira, 31, acompanhando a valorização global da divisa americana em meio a perdas do petróleo e minério de ferro, queda do PMI industrial chinês à zona de contração em outubro e de olho no aumento do déficit fiscal do governo brasileiro em setembro.

Mas há pressão técnica derivada da disputa em torno da taxa Ptax do fim de outubro, que ameniza a pressão de baixa sobre o real. Os investidores avaliam os dados fiscais e do mercado de trabalho, após o Caged melhor que o esperado ontem afastar chances de início de corte da Selic neste ano.

O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 17,452 bilhões em setembro, ligeiramente acima da projeção de R$ 17,3 bilhões e o pior resultado para o mês desde 2023, puxado pelo governo central. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o setor público tem déficit de R$ 79,244 bilhões (0,84% do PIB), puxado pelo déficit de R$ 99,562 bilhões (1,06% do PIB) do governo central. Nos 12 meses encerrados em setembro houve déficit primário de R$ 33,235 bilhões (0,27% do PIB), informou o Banco Central.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em setembro, estável em relação ao trimestre anterior e abaixo dos 6,4% registrados um ano antes, segundo a Pnad Contínua do IBGE. A renda média real do trabalhador atingiu R$ 3 507, com alta de 4,0% em relação ao mesmo período de 2024. Já a massa de renda real habitual somou R$ 354,6 bilhões, avanço de 5,5% na comparação anual, refletindo melhora nas condições do mercado de trabalho.

Em outubro, dólar à vista acumula alta de cerca de 1,3%, após recuo de 1,83% em setembro. Neste ano, o dólar acumula perdas de 12,7% ante o real.

No exterior, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos republicanos no Senado que acabem com o "filibuster", regra que exige 60 votos para aprovar a maioria das propostas legislativas, a fim de encerrar o shutdown do governo, que chegou ao 31º dia.

O Instituto da Carne dos Estados Unidos (Meat Institute) pediu ao governo de Donald Trump que avance na remoção de barreiras às exportações de carne bovina, suína e de aves, mantendo o impulso da política comercial "America First".

A Nvidia anunciou nesta sexta-feira acordos com Samsung Electronics, Hyundai Motor Group e outras empresas sul-coreanas para implantar mais de 250 mil chips no país.

A ExxonMobil registrou lucro líquido de US$ 7,55 bilhões no terceiro trimestre de 2025, queda em relação aos US$ 8,61 bilhões do mesmo período de 2024. O lucro por ação foi de US$ 1,88, ligeiramente acima da estimativa da FactSet, de US$ 1,82.



