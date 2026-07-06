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Mercado Financeiro

Dólar sobe em linha com exterior em meio a queda do petróleo

Juros futuros adotam viés de baixa após desaceleração do IPCA 2026 no Focus e do sinal na semana passada do secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, garantindo que o Tesouro está "pronto para atuar no mercado se necessário"

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Dólar sobe em linha com exterior em meio queda do petróleoDólar sobe em linha com exterior em meio queda do petróleo - Foto: Freepik/Reprodução

O dólar opera em alta moderada no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 6, alinhado à valorização externa da divisa americana ante pares fortes e moedas emergentes ligadas a commodities em meio à queda leve do petróleo. A commodity reage à confirmação pela Opep+ de um novo aumento da produção e diante da normalização dos fluxos pelo Estreito de Ormuz. No entanto, as negociações entre EUA e Irã seguem sem acordo para encerrar o conflito.

Os juros futuros adotam viés de baixa após desaceleração do IPCA 2026 no Focus e do sinal na semana passada do secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, garantindo que o Tesouro está "pronto para atuar no mercado se necessário". A curva também se ajusta ao recuo dos rendimentos dos Treasuries, após o payroll dos EUA de junho abaixo do esperado e da redução das apostas de alta dos juros pelo Federal Reserve em setembro.

A projeção do IPCA de 2026 caiu de 5,33% para 5,30%; para 2027, subiu de 4,17% para 4,18%; 2028 permaneceu em 3,70% e 2029 seguiu em 3,50%, segundo o boletim Focus. As estimativas seguem acima das projeções do Banco Central para 2026 (5,2%), 2027 (3,7%) e 2028 (3,1%).

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