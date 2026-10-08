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Mercado Financeiro Dólar sobe levemente entre cautela externa e cenário eleitoral Trade eleitoral serve de amortecedor ao exterior mais negativo em meio a avaliações da primeira pesquisa do segundo turno já divulgada mais cedo pelo PoderData, enquanto o mercado aguarda o Datafolha no fim da tarde

O dólar opera em alta leve no mercado à vista na manhã desta quinta-feira, 8, e os juros futuros médios e longos sobem também em dia de cautela com às tensões no Oriente Médio e o petróleo Brent a US$ 105 o barril. A commodity forte eleva riscos inflacionário e de alta de juros. Os rendimentos dos Treasuries e a moeda americana têm ganhos, enquanto as bolsas internacionais recuam, após a ata do Federal Reserve reforçar a expectativa de nova alta de juros ainda neste ano.

O trade eleitoral serve de amortecedor ao exterior mais negativo em meio a avaliações da primeira pesquisa do segundo turno já divulgada mais cedo pelo PoderData, enquanto o mercado aguarda o Datafolha no fim da tarde.

A nova pesquisa do PoderData/Aya, a primeira do segundo turno, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 53% dos votos válidos, ante 47% de Lula (PT), ampliando de 1,87 para 6 pontos porcentuais a vantagem ante a sondagem registrada no primeiro turno.

Também na agenda do dia, o IPC-S subiu 0,39% na primeira quadrissemana de outubro, após alta de 0,67% no fim de setembro, acumulando 4,21% em 12 meses. A desaceleração foi puxada principalmente por Habitação, de 1,99% para 0,21%, enquanto Alimentação acelerou de 1% para 1,27%. Entre os itens, a tarifa de eletricidade residencial ajudou a conter o índice, enquanto tomate, batata-inglesa e passagem aérea pressionaram a inflação

A produção industrial caiu em 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em agosto ante julho, com destaque para Pará (-7,3%), Amazonas (-5,7%) e Rio Grande do Sul (-4,5%). Em São Paulo, maior parque industrial do País, a queda foi de 0,2%.

A ata da última reunião de política monetária reforçou que os riscos para a inflação seguem inclinados para cima, devido ao choque de energia dos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, com inflação acima da meta de 2% por mais tempo. O Conselho do BCE elevou os juros em 25 pontos-base, levando a taxa de depósito a 2,50%, mas evitou sinalizar os próximos passos, destacando a elevada incerteza e a necessidade de manter flexibilidade.

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