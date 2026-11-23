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Mercado Financeiro Dólar sustenta alta e atinge R$ 6 pela 1ª vez desde abril de 2025 Há pouco, a moeda à vista renovou a máxima intradiária, a R$ 6,0010, ainda no maior valor desde 8 de abril de 2025, quando registrou máxima a R$ 6,0064

O dólar sustenta-se em alta no mercado à vista nesta segunda-feira (23) pela sétima sessão seguida de valorização ante o real, por cautela fiscal e ajustes ao exterior. Agentes estão atentos à possibilidade de nova intervenção do BC.

Persistem também incertezas, do mercado financeiro, sobre as indicações para cargos no 4º mandato do presidente Lula, em especial o ministro da Fazenda, além do STF e BC.

O mercado se ajusta também ao exterior, onde o índice DXY do dólar renovou máxima há pouco e após o estresse em Nova York na sexta-feira com a liquidação de ações de tecnologia e IA em meio ao feriado da Consciência Negra.

Pouco depois das 10h, o dólar à vista renovou a máxima intradiária, a R$ 6,0010, ainda no maior valor desde 8 de abril de 2025, quando registrou máxima a R$ 6,0064.

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