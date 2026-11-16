Dólar tem alta firme em novo dia de pessimismo com quadro fiscal
Às 11h05, a moeda à vista era cotado a R$ 5,7191, em alta de 1,13%
O dólar segue em alta expressiva na manhã desta segunda-feira, 16, sustentado pela combinação de fatores internos e externos, em uma manhã marcada pela aversão ao risco. A moeda americana sobe ante a maioria das divisas pelo mundo. A cotação do "spot" atingiu máxima de R$ 5,7350, maior valor desde maio de 2025.
De acordo com analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o movimento não é considerado exagerado, uma vez que leva em conta preocupações concretas com o quadro fiscal doméstico, em um ambiente internacional que também é adverso.
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"O pacote de medidas fiscais apresentado na semana passada não é apenas insuficiente, mas também é de má qualidade, pois aposta em grande parte no aumento de arrecadação. Será necessário fazer mudanças estruturais, mas não se espera nada para este ano a não ser, no máximo, a divulgação do nome do ministro da Fazenda. Isso pode dar um alento apenas temporário", afirma Eduardo Velho, economista-chefe da Bravonte Capital.
Velho cita ainda o rebaixamento da recomendação de Brasil promovido pelo Morgan Stanley como fator extra de pressão.
Às 11h05, o dólar à vista era cotado a R$ 5,7191, em alta de 1,13%. O dólar futuro para dezembro avançava 0,84%, a R$ 5,7320.