A- A+

CÂMBIO Dólar tem manhã de instabilidade, com predominância do sinal de alta e bate máxima de R$ 5,92 Questões como as remessas de fim de ano e até a proximidade do feriado também contribuem para a valorização da moeda americana

O dólar teve uma manhã de instabilidade nesta quinta-feira (19) com predominância do sinal de alta. Uma combinação de fatores é apontada pelos analistas como motivador das ordens de compra, passando desde as preocupações com o quadro fiscal doméstico até a perspectiva de elevação dos juros nos Estados Unidos.

Além disso, questões como as remessas de fim de ano e até a proximidade do feriado, nesta sexta-feira (20), também contribuem para a valorização da moeda americana.

Logo na primeira hora de negociação, o dólar à vista atingiu máxima em R$ 5,9149. Sem contrapartida para uma cotação tão elevada (mais alta desde meados de abril), a cotação perdeu fôlego e por pouco não houve queda no mercado à vista, como ocorreu no futuro.

Assunto envolto em muitas críticas, ontem o Senado concluiu a votação do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal. Após as mudanças feitas durante a tramitação, o impacto estimado para 2027 caiu de R$ 56 bilhões para R$ 50 bilhões. O texto será enviado à Câmara, onde a votação está prevista para segunda-feira.

"A alta recente do dólar frente ao real reflete, em parte, a cobrança do mercado por execução e resultados concretos na política fiscal. O ajuste previsto para 2027 parece modesto diante do desafio. Estimamos que, para estabilizar a dívida pública, é necessário um superávit primário próximo de R$ 400 bilhões anuais (dependendo dos juros e do crescimento econômico)", disse Luis Ferreira, diretor de investimentos do EFG para as Américas.

Embora a instituição não tenha um preço-alvo definido para o câmbio, a avaliação é que o dólar tenha maior probabilidade de encerrar 2027 entre R$ 6,00 e R$ 6,50 do que na faixa atual de negociação, afirma Ferreira.

Destaque no pregão de ontem, a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve também foi assunto nas mesas hoje. O documento mostrou que quase a totalidade dos dirigentes do BC americano consideram necessário elevar os juros do país em dezembro, em 0,25 ponto porcentual. E houve quem tivesse defendido uma elevação em outubro. O documento elevou a perspectiva de um aperto monetário mais forte e longo nos EUA, o que acabou por elevar os retornos dos Treasuries.

De acordo com Fernando César, operador sênior corretora AGK, a alta dos retornos dos Treasuries foi uma das principais referências nos negócios da manhã, mais até que o fiscal doméstico. "O mercado já sabe como o Brasil funciona e sabe que os pacotes fiscais nunca serão como se espera. Novos pacotes virão e o mercado tende a se acalmar mais quando for divulgado o nome do novo ministro da Fazenda. Hoje, a perspectiva de altas de juros nos EUA pesa mais", afirma.

Às 12h05, o dólar à vista era cotado a R$ 5,8776, em alta de 0,19%. O dólar futuro para liquidação em dezembro recuava 0,14%, aos R$ 5,8900.

Veja também