Dólar turismo fecha a R$ 5, e consumidores buscam mais por euro

O dólar turismo fechou nesta quinta-feira (15) em torno de R$ 5, já incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em Copacabana, bairro na Zona Sul do Rio de Janeiro que concentra um grande número de turistas, algumas casas de câmbio estavam vendendo a moeda entre R$ 5 e R$ 5,02. Já no Centro, os valores variavam entre R$ 5,02 e R$ 5,05.

O dólar turismo tende a ser negociado a uma cotação maior do que a comercial, mas costuma acompanhar o movimento do mercado à vista.

Mesmo com a queda na moeda americana, a procura maior foi pelo euro, já que os meses de junho e julho são mais voltados para as férias na Europa. Segundo as agências de viagem, os destinos mais procurados nessa época são os países Ibéricos, Portugal e Espanha, e a França.

Tanto nas casas de câmbio de Copacabana quanto nas localizadas no Centro do Rio, a cotação da moeda europeia ao longo desta quinta-feira estava em torno de R$ 5,50 e R$ 5,60.

Compras congeladas

A administradora Ariadne de Souza, de 48 anos, passou em uma casa de câmbio com o marido, no Centro do Rio, para comprar dólar. Com viagem marcada para os Estados Unidos em agosto, a ida ao estabelecimento pouco foi influenciada pela queda da moeda americana. Para a administradora, a queda “não teve muita diferença”.

— Deveria estar menos, mas mesmo assim estamos arriscando — observa.

A mesma resignação se abateu por diversas casas de câmbio. Esperando que a cotação caia mais, os consumidores acabam segurando a compra do dólar turismo, congelando as transações.

Uma operadora de câmbio no Centro do Rio, que preferiu não ser identificada, conta que a manhã de quinta-feira, dia posterior ao anúncio do encerramento do dólar a R$ 4,80, o estabelecimento teve um fluxo muito baixo, restrito às pessoas que estavam com viagem marcada.

— As pessoas esperam. Quando começa a subir, os clientes começam a ligar, porque ficam com medo de aumentar mais — explica a atendente.

Essa reação é vista e confirmada por outros operadores. Com isso, as vendas congelam e só retornam quando a moeda volta a subir — um indício de que não irá cair mais.

As cotações

O Globo realizou um levantamento na manhã e na tarde desta quinta-feira em casas de câmbio cariocas para saber como a queda do dólar comercial impactou a moeda turismo.

Na casa de câmbio 4 Cantos Câmbio e Turismo, em Copacabana, por volta das 10h40, a cotação do dólar turismo estava em R$ 5,05 e do euro, R$ 5,60.

Na Bâmbio Cambio & Turismo, o valor foi similar no mesmo horário: R$ 5 e R$ 5,60.

Já nas casas de câmbio no Centro do Rio, por volta das 12h40, a cotação do dólar turismo na WU Câmbio estava em R$ 5,05, enquanto o euro era vendido a R$ 5,50.

A Dantur estava com a cotação do dólar a R$ 5,05 e do euro a R$ 5,60, por volta de 12h45.

Às 13h10, a cotação do dólar e do euro turismo estava em R$ 4,81 e 5,60, respectivamente, na JW Câmbio.A última visitada pelo Globo foi à casa de Câmbio Navegantes. Às 13h35, a cotação do dólar estava R$

