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Mercado Financeiro Dólar volta a subir diante da cautela fiscal e com ajuste externo Em relação às contas públicas, embora o Senado tenha aprovado o pacote fiscal, com alguma desidratação, a avaliação foi de que as medidas são insuficientes para aliviar o quadro de desequilíbrio

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 23, estendendo a escalada dos ativos locais na quinta-feira, dia 19, antes do feriado brasileiro da Consciência Negra. O movimento interno reflete a cautela persistente dos agentes financeiros com o cenário fiscal em dia de votação esperada na Câmara do projeto de ajuste do governo. Investidores acompanham ainda a fala do presidente do BC, Gabriel Galípolo, em evento do Itaú BBA. Às 9h43, o dólar à vista ganhava 0,71%, cotado a R$ 5,9770.

Em painel sobre "Política Monetária em um novo ciclo", Galípolo disse que o cenário econômico atual é mais complexo do que o de 2025-2026, com expectativas de crescimento em queda e revisões para cima de inflação, dólar e Selic. Segundo o presidente do BC, o desafio agora é entender os fatores por trás da desancoragem das expectativas de inflação, em um contexto de desaceleração da atividade. Ele avalia que a capacidade da política monetária de conter a demanda está relativamente bem endereçada.

Em relação às contas públicas, embora o Senado tenha aprovado o pacote fiscal, com alguma desidratação, a avaliação foi de que as medidas são insuficientes para aliviar o quadro de desequilíbrio. Na última quinta-feira (19), o real teve o pior desempenho entre as moedas emergentes e fechou a R$ 5,9350, os juros superaram 15% nos principais vencimentos e o Ibovespa caiu 3,53%. O Banco Central vendeu US$ 1 bilhão à vista, mas a intervenção teve efeito pontual no câmbio.

O mercado também aguarda indicações da equipe ministerial no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em especial o ministro da Fazenda, mas ele já sinalizou que não tem pressa. Em live no sábado, 21, Lula criticou a pressão do mercado para que ele anuncie os novos ministros.

Os ajustes iniciais também precificam a leve valorização da moeda americana e dos juros dos Treasuries em meio ao forte apetite por risco em Nova York nesta segunda-feira (23), após o tombo das ações americanas na sexta-feira (20).

Na sessão anterior, a liquidação de ações de tecnologia foi agravada por preocupações com os custos de financiamento de chips de inteligência artificial e controles de exportação dos EUA, além da investigação da SEC sobre práticas contábeis da Nvidia. O alívio de hoje também encontra respaldo nas medidas de estabilização anunciadas por China, Coreia do Sul e Taiwan para conter a turbulência no setor de tecnologia.

No noticiário desta manhã, o boletim Focus mostra que a mediana do IPCA 12 meses à frente subiu de 5,15% para 5,41%. Para 2026, passou de 5,11% para 5,15%, e para 2027 avançou de 5% para 5,12% A mediana para Selic no fim de 2026 segue em 13,75%, mas para 2027 subiu de 12,75% para 13%. A mediana para a cotação do dólar no fim de 2026 aumentou de R$ 5,40 para R$ 5,55.

O relator do pacote fiscal na Câmara, Mauro Benevides Filho (União-CE), pretende apresentar novas propostas econômicas ao governo Lula na primeira semana de dezembro. Ele manteve o texto aprovado pelo Senado para evitar nova votação naquela Casa e defende excluir investimentos das regras fiscais. Confiante na votação desta segunda-feira, espera quórum acima dos 257 votos necessários.

O ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, foi exonerado temporariamente do cargo para reassumir seu mandato como deputado federal e poder apresentar emendas ao Orçamento.

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