Domínio AI.com, que pertencia à OpenAI, agora está nas mãos de Elon Musk

Depois de certo alvoroço, em fevereiro, quando se soube que a OpenAI havia comprado o domínio AI.com para redirecioná-lo à interface da web do ChatGPT, nesta semana, a novidade gira em torno da mudança de mãos dessa valiosa URL. O AI.com agora redireciona para o X.ai, liderada pelo bilionário Elon Musk, em uma grande mudança no Vale do Silício, segundo publicou o site TechCrunch.

A OpenAI comprou o AI.com em fevereiro deste ano, de acordo com o Mashable, que também relata que é provável que o domínio tenha sido adquirido por milhões de dólares, dada a raridade dos URLs de dois caracteres.

X.ai é a página inicial da xAI, uma empresa iniciante - separada da própria X Corp de Musk - que busca "entender o universo", de acordo com sua página inicial. A empresa foi fundada pelo bilionário em março, mas só foi anunciada publicamente quatro meses depois, no dia 12 de julho.

A meta de Musk com a xAI é criar uma IA que seja hábil em raciocínio matemático, algo que parece estar diminuindo no ChatGPT, mas, segundo o jornal Político, a ambição de Musk é gerar uma inteligência artificial que se alinhe com seus esforços tecnológicos de tendência conservadora, como o Twitter.

