negócios Dona da AliExpress se divide em seis empresas e planeja novos IPOs em reformulação histórica Após o anúncio, ações ações do grupo Alibaba, gigante chinesa do e-commerce, subiram 8% no pré-mercado em Nova York

O Alibaba Group planeja dividir seu império de US$ 220 bilhões em seis unidades que levantarão fundos individualmente e explorarão novas ofertas públicas iniciais (IPOs), a maior reformulação do líder de comércio on-line da China desde sua criação, há mais de duas décadas.

A mudança libera as principais divisões da empresa chinesa de e-commerce e mídia para a nuvem para operar com muito mais autonomia, estabelecendo as bases para futuros spin-offs e estreias no mercado. Após o anúncio, as ações do grupo, dono do AliExpress, subiram 8% no pré-mercado em Nova York.

A mudança para uma estrutura de holding é rara para grandes empresas de tecnologia chinesas e pode servir de modelo para os pares do Alibaba. A descentralização das linhas de negócios da empresa e do poder de tomada de decisão atende a um dos principais objetivos de Pequim durante sua ampla repressão ao setor de tecnologia.

O governo criticou a influência das plataformas on-line, particularmente as do Alibaba e da Tencent, operadora do WeChat. Isso provavelmente significa que a reestruturação atrairia o apoio de reguladores do governo, preocupados com o fato de o poder concentrado na tecnologia suprimir a inovação.

Alibaba e Tencent investiram em centenas de startups ao longo dos anos, muitas vezes ajudando a elaborar estratégias à medida que cresciam.

"É um passo na direção da política da China para reduzir a natureza monopolista dos gigantes da tecnologia" disse Marvin Chen, analista da Bloomberg Intelligence, que acrescenta:

"Embora os spinoffs de tecnologia da China não sejam incomuns, o movimento parece ser mais abrangente, incluindo os principais negócios, que podem servir como um modelo para o futuro da indústria."

O anúncio feito pelo Alibaba nesta terça-feira coincidiu com o retorno de seu cofundador, o bilionário Jack Ma, à China, depois de mais de um ano no exterior.

Isso marca um afastamento da tradição da empresa de internet de manter a maior parte de suas operações sob o ''mesmo teto'', administrando tudo, de supermercados a datacenters, sob o guarda-chuva principal do Alibaba. Também é um forte sinal de que o grupo está pronto para atrair investidores e mercados públicos, depois que a repressão do governo Xi Jinping nas esferas da Internet eliminou mais de US$ 500 bilhões de seu valor de mercado.

O CEO do grupo, Daniel Zhang, chefiará a divisão de inteligência em nuvem, um aceno para o papel crescente que a inteligência artificial desempenhará no portfólio da líder de comércio eletrônico a longo prazo. Ele também continuará a administrar a empresa-mãe.

O diretor de comércio internacional, Jiang Fan, chefiará a unidade de negócios digitais globais, enquanto o executivo de longa data da empresa, Trudy Dai, assumirá a principal divisão de compras on-line do Taobao Tmall. Outras divisões do grupo incluem serviços locais, como entrega de refeições, o grupo de logística Cainiao e mídia digital e entretenimento.

Renovação aos 24 anos

“Aos 24 anos, o Alibaba está recebendo uma nova oportunidade de crescimento”, disse Zhang em um comunicado. “O mercado é o melhor teste decisivo, e cada grupo de negócios e empresa pode buscar captação de recursos e IPOs independentes quando estiverem prontos.”

O Alibaba teve sucesso anterior com spin-offs: se separou da Alipay em 2010, um movimento incomum na época que, no entanto, levou à criação do Ant Group. A afiliada fintech controlada por Jack Ma estava prestes a realizar o maior IPO do mundo antes de Pequim interromper o processo e disse que consideraria uma segunda corrida no mercado.

Apesar da criação de meia dúzia de linhas de negócios, o Alibaba reafirmou nesta terça-feira o corte de custos que havia prometido para fortalecer os resultados financeiros. Essa foi uma mudança conservadora para um conglomerado de tecnologia que já gastou agressivamente para dominar setores da economia, refletindo a dissipação do crescimento desde a repressão de Xi em 2020.

Pequim reprimiu os gigantes da tecnologia do país nos últimos dois anos, forçando mudanças fundamentais nos modelos de negócios de empresas como o Alibaba. A pioneira do comércio eletrônico também está enfrentando uma concorrência cada vez mais acirrada da arquirrival JD.com, bem como de empresas emergentes como a PDD Holdings e a ByteDance.

“Presumimos que o plano inovador de dividir seus negócios teve algum tipo de aprovação das autoridades. Nesse caso, será visto como uma solução elegante para liberar o valor dentro do negócio - disse Gary Dugan, diretor executivo do Global CIO Office.

