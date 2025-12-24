A- A+

NEGÓCIOS Dona da Polenghi anuncia a assinatura de acordo para a compra da Quatá, ampliando presença no Brasil A Savencia é um grupo de origem francesa e quinto maior produtor de queijos do mundo

A Savencia Fromage & Dairy, grupo do setor de queijos e laticínios, anunciou a assinatura de um acordo para a compra da brasileira Quatá Alimentos, um dos principais players do segmento de queijos, leite e derivados. O valor do negócio não foi revelado.

Se o negócio for aprovado pelos órgãos reguladores, a Savencia vai ampliar sua posição no mercado brasileiro, acrescentando ao portfólio de produtos as marcas Quatá e Gloria. No Brasil, a Savencia já possui as marcas Polenghi, Campo Lindo, Polenguinho e Frescatino, entre outras.

A Quatá é uma empresa familiar, com fábricas localizadas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foi fundada em 1990 em Teodoro Sampaio, interior de São Paulo. É líder em segmentos como queijo tipo coalho, queijo gorgonzola, emmental e gruyère. Conta com mais de 1,9 mil colaboradores.





“Hoje damos um novo passo em nossa trajetória ao juntarmos a Quatá à grande família Savencia, guiados pelos mesmos valores que nos trouxeram até aqui. Este movimento honra o percurso da Quatá e reforça o desejo que nosso legado seja continuado e fortalecido por essa grande empresa”, afirmaram José Henrique Coutinho e Maurício Franco, fundadores da Quatá Alimentos.

No Brasil desde 1944

No comunicado divulgado ao mercado, o grupo francês Savencia diz que a aquisição da Quatá reforça a presença da empresa no Brasil, que começou em 1944. Tem fábricas em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e mais de 1,5 mil colaboradores. No mundo, tem mais de 22 mil colaboradores e presença em 120 países. O grupo é o segundo maior produtor de queijos da França e o quinto maior do mundo.

“Esta aquisição reforça a presença histórica da Savencia no Brasil, onde o grupo está estabelecido há décadas com marcas locais tradicionais como Polenghi (desde 1947), Campo Lindo (desde 1944), Polenguinho (desde 1955) e Frescatino (desde 1998). Trata-se de uma etapa importante em nossa trajetória de crescimento no Brasil, pois permitirá à Savencia complementar seu portfólio e consolidar sua posição no mercado lácteo brasileiro”, declarou na nota Olivier Delaméa, diretor geral do Grupo Savencia.

A conclusão da operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento das etapas regulatórias previstas em lei. Até a conclusão do processo de aprovação, as duas empresas continuam operando de forma independente.

