Dona da TikTok demite centenas e vai encerrar seus negócios com games

A ByteDance, empresa chinesa que é dona do aplicativo TikTok, vai demitir centenas de funcionários de seu setor de jogos e encerrar as atividades de seu principal estúdio de games, o Nuverse, saindo assim deste segmento.

A empresa estuda ainda vender títulos já lançados, numa guinada após ter se aventurado neste mercado de games no pós-pandemia. O recuo da ByteDance é uma vitória para sua rival Tencent, que domina este mercado na China.

Entre os estúdios que a ByteDance deve vender está o Moonton, comprado em 2021 por US$ 4 bilhões e conhecido pelo jogo Mobile Legends: Bang Bang.

"Revisamos regularmente nossos negócios e fazemos ajustes para focar em áreas de crescimento estratégico de longo prazo. Após uma revisão recente, tomamos a difícil decisão de reestruturar nosso negócio de jogos", disse um porta-voz da ByteDance.

A ByteDance, fundada há pouco mais de uma década, se tornou um líder global na internet graças aos seus vídeos virais do TikTok e do Douyin, aplicativo similar usado na China. Hoje, a empresa tem valor de mercado superior a US$ 200 bilhões.

Nos últimos anos, tentou entrar no negócio de games, comprando estúdios e direitos exclusivos de distribuição de títulos. Seu maior sucesso nesta empreitada foi o jogo para celular de RPG de ação Crystal of Atlan. No mercado internacional, distribui o popular jogo de cartas Marvel Snap, do estúdio americano Second Diner.

Agora, a ByteDance vai se concentrar nos seus negócios principais de vídeos curtos e e-commerce. Recentemente, a empresa também recuou de outra investida, demitindo quase um quarto de seus funcionários que atuam na sua divisão de realidade virtual, a Pico.

A Tencent, por sua vez, permanece como a líder incontestável do setor de games na China. A empresa, que se beneficia do enorme tráfego de usuários por meio de seu serviço de mensagens, o WeChat (similar chines ao WhatsApp, porém com muitas outras funcionalidades, como pagamento instantâneo), acumulou uma grande biblioteca de títulos tanto na China quanto no exterior por meio de aquisições.

