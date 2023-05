Dona das marcas Sadia e Perdigão, BRF vai receber aporte de R$ 4,5 bilhões da Marfrig e fundo árabe

A- A+

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, informou ao mercado através de fato relevante que a Marfrig e a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, através do Fundo Soberano da Arábia Saudita (Salic), vão injetar R$ 4,5 bilhões na companhia através de subscrição de novas ações.

A Marfrig possui 33% da BRF, enquanto a Salic passará ter 16% da companhia. A Salic também é acionista da Minerva, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com participação de 33,8%.

De acordo com o fato relevante, a ação (BRFS3) no aumento de capital ficou em até R$ 9,00, o que representa um prêmio de 24% em relação ao fechamento de terça, R$ 7,27. O Acordo prevê que Marfrig e Salic coloquem, cada um , R$ 2,25 bilhões na BRF.

— Com isso, a Marfrig, que possui 33% do capital da companhia, passará a ter uma fatia de 38,7%. Já a Salic terá participação de 16% na companhia - diz João Frota, analista da Senso Investimentos.

Para que esse aumento de capital se concretize, a companhia terá que convocar Assembleia de Acionistas, que deverá aprovar o aumento de posição da Marfrig. A BRF possui no seu estatuto um “poison pill”, que impõe um limite de participação no capital da empresa. O "poison pill", em tradução literal 'pílulas de veneno' é um mecanismo de proteção para acionistas minoritários de empresas de capital aberto.

De acordo com o analista João Frota, o aumento de capital tem como objetivo sanar a situação financeira da companhia. No primeiro trimestre deste ano, a dívida líquida da BRF encerrou em R$ 15,3 bilhões, com grau de alavancagem (dívida líquida/Ebitda) de 3,3x, um patamar bastante elevado.

Além do aumento de capital, lembra Frota, a BRF vem buscando outras alternativas para melhorar o seu fluxo financeiro. Uma delas é a venda da divisão de pet, avaliada em R$ 2 bilhões. A companhia também busca fundos para vender precatórios e ativos judiciais, diz o analista.

— Tudo indica, após a conclusão destas operações, a alavancagem da BRF fique abaixo de 2,0x - diz Frota, que estima um preço alvo de R$ 11,00 para as ações da BRF.

Veja também

NEGÓCIOS CVM multa ex-diretores da Oi em mais de R$ 200 milhões após fusão com Portugal Telecom