Negócios Dona do AliExpress anuncia novo comando para reestruturação do negócio Objetivo é que a companhia possa operar como uma verdadeira holding de investimentos, em que as unidades individuais tenham condições de buscar financiamento separadamente

Daniel Zhang, ex-chefe do Alibaba Group, dona do AliExpress, decidiu renunciar poucos meses depois de concordar em liderar a divisão de nuvem, introduzindo outra camada de incerteza para a maior empresa de comércio eletrônico da China, justamente em um momento em que ela está passando por uma complicada separação. A notícia foi dada em um memorando interno divulgado neste domingo.

O executivo assumiu o cargo depois de ceder suas duplas funções de CEO e presidente do conselho a Eddie Wu e Joseph Tsai, respectivamente. Wu e Tsai, ambos confidentes próximos do co-fundador do Alibaba, Jack Ma, assumiram formalmente seus cargos hoje.

A saída de Zhang encerra um mandato histórico, durante o qual a Alibaba se tornou a maior empresa da China e se aventurou em novas áreas, como o varejo físico, que se tornou um dos negócios de crescimento mais rápido da empresa.

Um representante da companhia confirmou a saída de Zhang. O ex-CEO agora administrará um fundo de investimento em tecnologia de US$ 1 bilhão em nome do Alibaba.

Momento decisivo

Tsai e Wu estão substituindo Zhang no momento em que a empresa sediada em Hangzhou passa por uma complicada reforma que dividirá a líder chinesa da internet em várias empresas autônomas em setores que vão desde serviços em nuvem até logística e compras on-line. Ambos são considerados executivos "pesos-pesados" dos negócios.

A dupla assume agora a responsabilidade de recuperar um negócio de 230 bilhões de dólares, que tem lutado para se reequilibrar desde o ataque regulatório de Pequim contra o setor da internet em 2021.

Fundada em 1999, no início da indústria da Internet na China, a Alibaba se viu em 2020 no centro da repressão tecnológica de Xi Jinping às empresas privadas mais poderosas do país, o que atrapalhou planos de expansão outrora agressivos.

Para além da incerteza regulamentar, o Alibaba, um representante do consumo chinês, tem lutado com a geopolítica e com o enfraquecimento da economia interna. Também enfrenta forte concorrência de outras plataformas de comércio eletrônico, como a PDD Holdings Inc.

A tarefa da nova liderança é conduzir uma reestruturação histórica para que o Alibaba possa operar como uma verdadeira holding de investimentos, em que as unidades individuais tenham condições de buscar financiamento e serem listadas separadamente.

Tsai, ex-aluno de Yale, negociador bem-quisto entre investidores, provavelmente desempenhará um papel significativo no manejo dos mercados e dos financiadores mais proeminentes do Alibaba. Ex-atleta de lacrosse, possivelmente mais conhecido nos Estados Unidos como proprietário do Brooklyn Nets, Tsai entende o negócio intimamente já que acompanhou o surgimento da empresa.

Wu, que também esteve presente desde o início, é uma pessoa menos conhecida. Formado em ciência da computação, é famoso por ajudar a desenvolver a plataforma de anúncios da empresa e o Alipay, semelhante ao PayPal, agora parte do Ant Group Co. Ele fundou uma empresa de capital de risco que administra cerca de 10 bilhões de yuans (US$ 1,4 bilhão). Com a saída de Zhang, Wu atuará como presidente interino e CEO do negócio de nuvem.

