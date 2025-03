A- A+

negócios Dona do Bob's compra fatia na IMC, operadora da Pizza Hut e KFC no Brasil BFFC se tornará terceira maior acionista da companhia

A IMC, operadora das redes Pizza Hut e KFC no Brasil, além de dona das marcas Batata Inglesa e Frango Assado, anunciou que a empresa que controla o Bob’s passou a deter 5,52% de seu capital, por meio da compra de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.

O Bob’s é controlado pela BFFC, que também comanda a rede de iogurtes Yoggi. Segundo comunicado feito pela empresa que controla as franquias da Pizza Hut no Brasil, o apetite da BFFC é "estritamente de investimento, sem a intenção de alterar a composição do controle ou da estrutura administrativa da companhia".

Agora, a BFFC tem, ao todo, 18,870 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) da IMC. A companhia frisou que "não há uma quantidade específica de ações da companhia visada pela BFFC, suas empresas controladas, controladora ou sócios". A fatia é avaliada em cerca de R$ 20,7 milhões, com base no valor dos papéis no mercado.

Assim, a BFFC se torna a terceira maior acionista da IMC, atrás apenas da UV Gestora de Ativos, que detém 34,9% das ações, e da família Martins, com 9,1%. A YUM! Brands, dona das marcas Pizza Hut e KFC no exterior, possui 1,4% dos papéis.

Com a notícia, a ação da IMC registra alta de 1,81%, cotada a R$ 1,12. Neste ano, os papéis da empresa acumularam valorização de pouco mais de 15%.

Atualmente, a IMC opera 48 lojas da Pizza Hut e 30 lojas do KFC. No portfólio da empresa, há ainda as marcas Frango Assado, Viena e Margaritaville.

Segundo analistas, o movimento indica que, no futuro, as duas companhias podem estreitar os laços em um momento de consolidação no setor. Recentemente, a Vinci Partners comprou 67% da operação da Bloomin’ Brands no Brasil, que controla as marcas Outback, Abbraccio e Aussie Grill. A transação foi avaliada em R$ 1,4 bilhão.

Além disso, o fundo árabe Mubadala assumiu as operações da Starbucks e da Subway no Brasil por meio da Zamp, com planos de expansão das redes, após a antiga operadora das marcas, a SouthRock Capital, ter entrado com pedido de recuperação judicial. A Zamp controla ainda as franquias do Burger King e do Popeyes no Brasil, com mais de 1.028 lojas no país.

— É um sinal claro de que há uma busca por sinergias. Os grupos estão se organizando para ganhar escala e reduzir custos. Além disso, conquistam mais poder de negociação com fornecedores e em shoppings, onde está o principal foco de crescimento — diz Amauri Soares Almeida, consultor de varejo especializado em alimentação.

No mês passado, a Zamp concluiu o processo de escolha de seu novo CEO, contratando Pedro Souza Zemel, ex-executivo do Grupo SBF, dono da Centauro.

