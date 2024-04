A- A+

negócios Dona do Burger King diz que negociações para comprar licença do Starbucks no Brasil estão avançando Zamp, que opera também a Popeyes, diz que acordo não foi fechado e que objetivo é explorar a marca americana no mercado brasileiro

A Zamp, empresa que opera no Brasil as marcas Burger King e Popeyes, informou, em comunicado ao mercado, que as negociações para adquirir a licença da Starbucks no Brasil estão avançando.

Segundo o comunicado, ainda não há acordo ou contrato celebrado. Mas as negociações envolvem o direito de explorar a marca e desenvolver as operações da Starbucks no Brasil.

O comunicado foi divulgado após reportagem do Brazil Journal informar que a marca americana havia escolhido a Zamp para tocar suas operações no mercado brasileiro.

A SouthRock, que foi masterfranqueada da Starbucks no Brasil de 2018 a 2023, entrou em recuperação judicial em novembro do ano passado com dívidas de R$ 1,8 bilhão.

Conforme O Globo noticiou em fevereiro, as negociações para o uso da marca Starbucks estão sendo conduzidas pela Zamp e por seus controladores, como o Mubadala, diretamente com o comando da rede americana em Seattle, nos Estados Unidos.

O Burger King tem mais de 800 restaurantes no Brasil. A Zamp tem como principal acionista o Mubadala, fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, com 60% das ações e participação no Conselho. Com isso, os árabes conseguem definir, na prática, os rumos da companhia.

Crescer no varejo é um dos focos do Mubadala que, recentemente, conseguiu aprovar a saída da Zamp do Novo Mercado na Bolsa de Valores (B3) com o objetivo de acelerar as aquisições no segmento, segundo uma fonte do setor.

Veja também

PETRÓLEO AIE: ritmo de crescimento da demanda de petróleo continua em queda