Tecnologia Dona do Facebook lucra R$ 28,8 bi no trimestre, queda de 24%, mas acima do esperado Ações da Meta, controladora da empresa, subiram 8% após o fechamento dos mercados americanos

A Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, registrou lucro líquido de US$ 5,7 bilhões (R$ 28,83 bilhões) no primeiro trimestre, 24% a menos que no mesmo período do ano passado, mas acima das expectativas do mercado, após grandes cortes de funcionários.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (26), o grupo californiano reportou um faturamento ligeiramente superior neste primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2022, de US$ 28,65 bilhões (R$ 144,9 bilhões), após três trimestres consecutivos de queda.

As ações da empresa subiram 8% no pregão eletrônico após o fechamento da Bolsa de Nova York.

Outras duas big techs divulgaram seus resultados trimestrais na terça-feira (25), Google e Microsoft, ambas superando as estimativas do mercado.

A Alphabet, dona do Google e YouTube, registrou lucro líquido de US$ 15,05 bilhões (R$ 76 bilhões) no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 8,45% em relação aos US$ 16,44 bilhões (R$ 83 bilhões) obtidos no mesmo período do ano anterior.

A receita foi de US$ 69,8 bilhões (R$ 352 bilhões), alta de 3% em relação ao ano anterior. O resultado também veio acima das previsões dos analistas, que projetavam faturamento de US$ 68,9 bilhões (R$ 348 bi). Foi a primeira vez em quatro trimestres, segundo eles, que a empresa apresentou balanços acima das projeções.

Já a Microsoft lucrou US$ 18,30 bilhões (R$ 92 bilhões), alta de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. No mesmo período, a receita geral aumentou 7%, para US$ 52,86 bilhões. Assim como ocorreu com o Google, os resultados vieram acima das projeções de mercado.

