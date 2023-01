A- A+

REDES SOCIAIS Dona do Facebook, Meta proíbe anúncios para adolescentes com base no sexo Anunciantes só podem usar idade e localização ao segmentar propaganda para esse público

A Meta, dona do Instagram e do Facebook, anunciou nesta terça-feira (10) que deixará de permitir que anunciantes direcionem anúncios para adolescentes com base no gênero. A ação é mais uma da empresa na luta contra as acusações de que suas plataformas são prejudiciais a usuários jovens.



A partir de fevereiro, a gigante da mídia social disse que os anunciantes, fonte das enormes receitas da empresa, só poderiam usar idade e localização ao segmentar anúncios para adolescentes em todo o mundo.

Em outra ruptura com a prática, a atividade anterior de um adolescente em aplicativos de propriedade da Meta não informará mais os anúncios que eles veem, disse a empresa. Em uma postagem no blog, a Meta disse que as mudanças ocorreram porque reconhece "que os adolescentes não estão necessariamente tão equipados quanto os adultos para tomar decisões sobre como seus dados online são usados para publicidade".

A Meta disse que as mudanças refletiram o feedback de pais e especialistas e atenderiam a novas regras em vários países sobre conteúdo voltado para jovens. A empresa, anteriormente conhecida como Facebook, está enfrentando crescente pressão e multas para restringir sua prática de fornecer anúncios direcionados a seus usuários, uma prática que gera bilhões de dólares em receita de anunciantes todos os anos.



Depois de uma longa disputa legal, o titã do Vale do Silício recebeu uma multa de 390 milhões de euros (R$ 2,17 bilhões) na semana passada como parte de uma disputa de anos com a União Europeia sobre publicidade. Mais preocupante para a empresa fundada por Mark Zuckerberg, os reguladores europeus também rejeitaram a base legal usada pela Meta para justificar a coleta de dados pessoais dos usuários para uso em publicidade direcionada.

O Google e a Apple também enfrentaram investigações e multas de reguladores por violar as leis de privacidade por meio de anúncios direcionados. Nos Estados Unidos, a Meta e outras gigantes da mídia social enfrentaram principalmente o escrutínio das autoridades locais, com leis nacionais bloqueadas devido ao intenso lobby de gigantes da tecnologia e um Congresso politicamente dividido em Washington.

O distrito escolar público da cidade americana de Seattle entrou com uma ação na semana passada contra gigantes da tecnologia, incluindo a Meta, por supostamente causar danos mentais, depressão e ansiedade entre os alunos.

Funcionários de escolas públicas disseram que estão "responsabilizando as empresas de mídia social pelos danos que causaram à saúde social, emocional e mental" de estudantes adolescentes.

Veja também

Construção Carneiros Residence Resort é nova aposta da Freitas Construções