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Tecnologia Dona do Google é multada em R$ 2,4 bilhões por uso de dados de geolocalização de usuários na Europa Regulador irlandês acusa empresa de violar regras da União Europeia entre maio de 2018 e fevereiro de 2020. Informaçõe dos usuários foram utilizadas sem consentimento

A Alphabet, dona do Google, foi multado em 403 milhões de euros (o equivalente a cerca de R$ 2,4 bilhões) nesta segunda-feira pelo órgão regulador de proteção de dados da Irlanda. A autoridade, que atua em nome da União Europeia (UE), acusou a empresa de violar as regras europeias sobre o uso de dados de geolocalização de usuários.

A decisão veio após reclamações apresentadas por várias organizações europeias de defesa dos direitos dos consumidores. A infração teria ocorrido entre maio de 2018 e fevereiro de 2020. A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados é responsável por supervisionar, em nível europeu, o funcionamento do Google, cuja sede continental fica em Dublin.

A penalidade de 403 milhões de euros é a quarta maior multa já aplicada pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados.

A conclusão do regulador é de que a empresa violou regras relacionadas, entre outros aspectos, à forma como processou dados de localização obtidos a partir de atividades na web e em aplicativos, além do histórico de localização.

“Como resultado das falhas do Google nesse aspecto, os indivíduos podem não ter tido conhecimento de que sua localização estava sendo utilizada para, por exemplo, influenciá-los por meio de anúncios ou inferir seus interesses, e poderiam perder o controle sobre seus dados pessoais”, afirmou Graham Doyle, vice-comissário do órgão regulador.

A comissão também determinou que o Google adeque seu processamento de dados às regras no prazo de seis meses.

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