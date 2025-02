A- A+

NEGÓCIOS Dona do iFood vai comprar a Just Eat Takeaway por US$ 4,3 bilhões Com o acordo, será criada a quarta maior empresa de delivery de comida do mundo, atrás da chinesa Meituan e das americanas DoorDash e UberEats

A Prosus NV, dona do iFood, concordou em comprar a Just Eat Takeaway por € 4,1 bilhões (US$ 4,3 bilhões), enquanto a holding de investimentos em tecnologia busca expandir sua presença na Europa.

O acordo, realizado integralmente em dinheiro, foi fechado a € 20,30 por ação, um prêmio de 49% em relação ao preço médio ponderado por volume dos últimos três meses, informou a empresa em um comunicado nesta segunda-feira. As ações fecharam a € 12,43 na sexta-feira.

Por valor bruto de transações, o acordo vai criar a quarta maior empresa de delivery de comida do mundo, atrás da chinesa Meituan e das americanas DoorDash e UberEats.

A aquisição representa um esforço do CEO da Prosus, Fabricio Bloisi, para encontrar novas fontes de crescimento, após um investimento inicial na gigante chinesa de videogames Tencent Holdings acabar dominando os livros da empresa e distorcendo seu valor de mercado.

A Just Eat será incorporada ao portfólio de delivery de comida da Prosus, que já possui participações em empresas com operações na América do Sul, Índia e Sudeste Asiático. Após um boom de crescimento durante a pandemia, os aplicativos de entrega de comida foram afetados por guerras de preços agressivas, levando à consolidação do setor.

Bloisi afirmou que sua empresa possui US$ 18 bilhões em caixa e pode usar até US$ 11 bilhões em aquisições, embora, por enquanto, planeje focar no fechamento deste acordo e no crescimento.

— Meu plano após essa transação é acelerar o crescimento de todos os nossos negócios — e acreditamos que podemos crescer mais rápido com a Just Eat Takeaway — disse ele em entrevista nesta segunda-feira.

Com sede em Amsterdã, a Just Eat opera em 17 mercados, incluindo Reino Unido, Alemanha e Holanda. A empresa tem otimizado suas operações após uma queda na demanda dos consumidores no pós-pandemia. Recentemente, vendeu sua operação nos Estados Unidos, a Grubhub, por cerca de US$ 650 milhões, um grande desconto em relação ao preço de aquisição de US$ 7,3 bilhões em 2021.

A aquisição pela Prosus posiciona a Just Eat para “competir de maneira mais eficaz contra o Uber Eats e o Deliveroo, aproveitando a participação da Prosus na empresa brasileira de delivery iFood como modelo para aprimorar suas operações”, disse a analista da Bloomberg Intelligence, Tatiana Lisitsina.

Veja também