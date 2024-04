A- A+

Tecnologia Dona do Photoshop leva inteligência artificial generativa para palma da mão. Conheça alguns recursos Adobe lança aplicativo com as funções do Firefly, que permite gerar imagens e vídeos a partir de comandos feitos pelo usuário

A Adobe, dona de programas como o Photoshop, vai incluir pela primeira vez em um aplicativo para smartphones o Firefly, que permite gerar imagens e vídeos a partir de comandos de texto através da inteligência artificial generativa.

Assim, segundo Fabio Sambugaro, vice-presidente da Adobe para América Latina, o aplicativo, chamado Adobe Express, terá, por exemplo, funções como o "Firefly Preenchimento Generativo", que permite a criação, adição ou remoção de imagens por meio de comandos de texto em português. Serão mais de 100 idiomas.

- É a primeira vez que a Adobe inclui a inteligência artificial em um único aplicativo, que fará parte do processo de criação de imagens. Cada vez está mais fácil gerar um conteúdo. Com o aplicativo será possível criar um templete para o TikTok e detalhar as características para criar a imagem, por exemplo - cita Sambugaro.

O novo aplicativo, que será lançado hoje na versão beta, estará disponível para usuários de Android, sistema operacional do Google e presente em celulares da Samsung, e iOS, de iPhone, da Apple. Até então, a solução era voltada para a versão web, em desktops.

Em entrevista ao Globo, o executivo destacou ainda a preocupação da companhia com a geração de imagens.

- A Adobe vem treinando há muito tempo as suas ferramentas com inteligência artificial. A mudança agora é que estamos expandindo a IA generativa em um aplicativo. E agora você pode fazer isso na palma da mão. Mas tudo é treinado com a nossa própria base, o Adobe Stock, com milhões de imagens e vídeos, além de conteúdo público, que já passou o período de direito autora l- explicou Sambugaro.

Segundo o executivo, o Adobe Express tem triplicado a utilização em todo o mundo nos últimos anos.

-Em vídeo, algumas coisas estão acontecendo já, como combinar vídeos, colocar imagens e músicas. A Adobe anunciou recentemente um Firefly específico para vídeo. Mas no aplicativo hoje é mais para a geração de imagens.

Ele diz ainda que o objetivo é automatizar os processos:

- Se uma pessoa faz 30 retoques de imagem por hora, isso não é criatividade. A criatividade é imaginar o conteúdo. Por isso, a ideia é automatizar esses processos. No Acrobat Reader, com o PDF, a IA consegue resumir os principais pontos. Ou seja, é dar uma ferramenta para que o trabalho da pessoa seja mais eficiente.

Conheça alguns novos recursos:

Vídeo: é possível combinar modelos disponíveis em clipes de vídeo, imagens e música, além de adicionar animações e gerar legendas em tempo real.

Texto para imagem: é possível gerar instantaneamente uma imagem por meio da IA generativa, para inserir em um vídeo ou conteúdo estático.

Preenchimento generativo: permite inserir, remover ou substituir pessoas e objetos com apenas um comando.

Modelos: Há vários prompts, como os para postagens em redes sociais, panfletos e cartazes. Poderão ser usadas fotos do Adobe Stock, imagens geradas ou imagens próprias do usuário. Há ainda faixas de música.

Ações rápidas: possibilita a edição com um clique para tarefas de fotos e vídeos como remover fundo, redimensionar, converter em GIF e gerar código QR.

