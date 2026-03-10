A- A+

PÃO DE AÇÚCAR Dona do supermercado Pão de Açúcar fecha acordo para recuperação extrajudicial Plano abrange R$ 4,5 bilhões em dívidas. Obrigações com fornecedores, parceiros e clientes e trabalhadores ficam de fora e não serão afetadas

A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), dona do supermercado Pão de Açúcar, informou nesta terça-feira (10) ter fechado acordo com credores para apresnetar um plano de recuperação extrajudicial.

De acordo com o comunicado, o plano abrange obrigações de pagamento sem garantia que aproximadamente R$ 4,5 bilhões. Ficam de fora desse montante dívidas com fornecedores, parceiros e clientes, bem como obrigações trabalhistas.

O plano foi firmado com os principais credores da companhia, titulares de 46% do total de créditos sujeitos ao plano, equivalente a R$ 2,1 bilhões. O quórum mínimo legal para que o pedido de recuperação judicial seja aceito é de um terço dos créditos afetados.

"O plano tem efeitos imediatos, prevê a suspensão das obrigações da Companhia junto aos credores afetados e cria um ambiente seguro e estável para a continuidade das negociações por 90 dias", di\ a empresa no comunicado ao mercado.

Ao longo desse período, o GPA vai buscar o apoio do restante dos créditos sujeitos ao processo e "espera chegar a uma solução estruturada que resolva simultaneamente a liquidez de curto prazo e a sustentabilidade financeira de longo prazo".

Veja também