NEGÓCIOS Dona do TikTok avalia projeto de data center no Brasil, diz agência O projeto da ByteDance seria desenvolvido no complexo portuário de Pecém, no Ceará

A ByteDance está em negociações para fechar uma parceria com a produtora de energia renovável Casa dos Ventos, localizada no complexo portuário de Pecem, no Ceará, para desenvolver um data center no Brasil, segundo informou nesta sexta-feira a agência Reuters.

Citando fontes que pediram anonimato, a agência disse que as conversas iniciais estão focadas em um data center de 300 megawatts (MW), mas o projeto poderia eventualmente se expandir para 900 MW em uma segunda fase. Uma segunda fonte disse que a demanda total do projeto poderia se aproximar de 1 gigawatt.

O projeto faria do Brasil um pilar das operações da empresa chinesa no Hemisfério Ocidental. Em fevereiro, a ByteDance anunciou planos de investir US$ 8,8 bilhões em data centers na Tailândia ao longo de cinco anos

As fontes disseram à Reuters que o Ministério de Minas e Energia do Brasil está avaliando a possibilidade de permitir mais capacidade de rede para projetos de data center em Pecém e outras áreas, disseram duas das fontes.

O complexo portuário de Pecém é considerado um local para data centers brasileiros devido às estações de aterrissagem de cabos submarinos próximas e à concentração de geração de energia renovável na região.

A Casa dos Ventos, que fez uma parceria em 2022 com a TotalEnergies em seu portfólio de energia eólica, já solicitou a conexão à rede para um projeto de data center em Pecém.

