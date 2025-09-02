A- A+

EUA Donald Trump afirma que vai recorrer de decisão que considerou tarifas ilegais Republicano afirmou que pretende recorrer à Suprema Corte amanhã após tribunal definir parte delas como ilegais na última sexta

O presidente americano Donald Trump afirmou que vai pedir à Suprema Corte americana uma análise rápida para derrubar a decisão do Tribunal de Apelações da última sexta-feira, que considerou a maior parte de suas tarifas ilegais.

— Os investimentos estão voltando. Se tirarmos as tarifas, poderíamos acabar nos tornando um país de terceiro mundo — disse Trump em coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca.

Mais cedo, em entrevista ao jornalista da CNN americana Scott Jennings, Trump afirmou que o país passa por uma “emergência econômica”, afirmando que deve recorrer à Suprema Corte já na quarta-feira.

— Se não vencermos essa decisão, vocês verão uma repercussão como talvez nunca tenham visto antes — disse Trump por telefone.

Na sexta-feira, um painel de juízes do Tribunal de Apelações dos EUA decidiu, por 7 votos a 4, que a imposição de tarifas com base em uma lei de emergência foi considerada ilegal. Isso foi considerado um grande revés para Trump.

Os sete votantes confirmaram uma decisão anterior realizada em maio pelo Tribunal de Comércio Internacional, que considerava as tarifas ilegais. Os juízes mantiveram as taxas em vigor enquanto o caso segue adiante, como Trump havia solicitado, e sugeriram que qualquer liminar poderia ser limitada apenas aos que entraram com a ação.

