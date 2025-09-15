A- A+

Negócios Dono da 99 anuncia a Lula investimentos de R$ 2 bilhões no Brasil; foco será no delivery Empresa trabalha ainda no desenvolvimento de uma moto elétrica em parceria com a marca chinesa Yadea

Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, o bilionário chinês Will Wei Cheng, fundador e presidente da chinesa Didi, controladora da 99, afirmou que a plataforma vai dobrar o investimento previsto para o Brasil para os próximos anos, para R$ 2 bilhões, mas sem detalhar o cronograma.

O aporte se destina principalmente à expansão de seu serviço de entregas de comida, o 99 Food.

Em abril deste ano, a 99 já havia anunciado R$ 1 bilhão de investimentos no Brasil. O aporte foi dobrado, segundo Wang, porque a empresa quer acelerar a expansão do 99 Food, que hoje opera em Goiânia e na região metropolitana de São Paulo.

Cerca de R$ 50 milhões do aporte serão destinados, nos próximos meses, à construção de pontos físicos de apoio a entregadores nas capitais do país, de acordo com o diretor-geral da 99 no Brasil, Simeng Wang, que também participou do encontro com Lula.

— A gente está dobrando o nosso investimento neste setor porque nossos pilotos iniciais em cidades como Goiânia e São Paulo estão sendo muito bem-sucedidos. Nos pontos de apoio, vamos oferecer água, banheiro — disse Wang.

A 99 se comprometeu, ainda, a desenvolver um plano piloto para oferecer a pacientes do programa Mais Especialistas, do Ministério da Saúde, para transportá-los para hospitais públicos para fazer cirurgias ou consultas de forma gratuita.

— Foi fechada a parceria com o Ministério da Saúde, vamos investir inicialmente no piloto R$ 1 milhão para a locomoção de pacientes do SUS para 49 hospitais públicos para consultas e exames marcados por meio do Mais Especialistas — afirmou o executivo.

Wang afirmou que a empresa trabalha ainda no desenvolvimento de uma moto elétrica em parceria com a marca chinesa Yadea para atender a entregadores de delivery no Brasil. A montadora chinesa inaugurou neste ano uma planta em Manaus. O modelo Keeness, montado no país, tem preço na casa dos R$ 29 mil.

O executivo disse ainda que a 99 vai oferecer, por meio de parcerias, linhas de crédito para os motociclistas da plataforma com vistas à aquisição de motos elétricas. A empresa já tem parcerias do tipo em mercados como México e Colômbia.

Veja também