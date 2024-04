A- A+

Investimento Dono da Claro diz que vai investir mais R$ 40 bi na rede de 5G e fibra no Brasil nos próximos 5 anos Anúncio foi feito após reunião do presidente Lula com Carlos Slim, fundador Grupo América Móvil (AMX)

O Grupo América Móvil (AMX), controlador da Claro, afirmou que vai investir mais de R$40 bilhões na rede de infraestrutura de internet no Brasil, nos próximos 5 anos. O fundador da companhia, Carlos Slim, disse que será usado o máximo possível de investimentos, inclusive as debêntures incentivadas, liberadas pelo Ministério das Comunicações no início do ano.

– Estamos pensando em algo acima de R$40 bilhões nos próximos cinco anos, basicamente para 5G e rede de internet por fibra. Vamos usar todo o investimento possível – disse Slim.

As debêntures incentivadas são títulos privados voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura. Elas permitem às empresas captar recursos no mercado para financiar projetos de infraestrutura. Os investidores contam com isenção ou redução de Imposto de Renda sobre os lucros obtidos. A Claro conseguiu no início do ano autorização para emitir o valor máximo de R$ 5,6 bilhões em debêntures.

O dono da Claro ainda foi questionado sobre a possibilidade de adquirir a Oi, que entrou em recuperação judicial nesta sexta-feira. Slim negou que tenha interesse em comprar a companhia.

Carlo Slim ainda disse ser favorável à regulação das big techs, discussão que pode ser retomada no Congresso Nacional do país. Para ele, as grandes empresas que ganham dinheiro com a navegação e comércio on-line podem dar um retorno aos consumidores, seja com pagamento de taxas ao governo, ou com descontos diretos.

