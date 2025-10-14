Ter, 14 de Outubro

Negócios

Dono da Gol pede autorização para nova companhia aérea no Chile

NG Servicios Aéreos terá operação de fretamento de aviões para voos domésticos e internacionais

Grupo Abra, dono da Gol, cria nova empresa aérea de fretamento de aviões no ChileGrupo Abra, dono da Gol, cria nova empresa aérea de fretamento de aviões no Chile - Foto: Gol/Divulgação

No mesmo dia em que a Gol Linhas Aéreas anunciou planos de fechar capital no Brasil, o Grupo Abra, controlador da companhia, anunciou a criação de uma nova empresa no Chile. A NG Servicios Aéreos, já registrada no país, terá operações não regulares, ou seja, vai atuar com fretamentos de aviões.

De acordo com o Abra foi solicitado a certificação como operador aéreo à Direção Geral de Aviação Civil do Chile. É passo dado em um momento de escassez de aeronaves disponíveis globalmente, fator que limita a expansão de oferta de empresas do setor.

A companhia foi constituída em 2 de junho, na capital chilena, dias antes do anúncio formal da saída da Gol do Chapter 11, o processo americano similar ao da recuperação judicial no Brasil. Informações sobre a composição da frota não foram divulgadas.

A NG Servicios Aéreos seguirá a trilha da espanhola Wamos Air — que desde 17 de outubro do ano passado tem o Abra como investidor estratégico. Criada originalmente em 2003 como Pullmantur Air, a empresa passou ao controle da americana Royal Caribbean três anos depois até que, em 2014, se tornou a Wamos. Atualmente, a Wamos opera com uma frota de 13 aviões, Airbus 330-200 e 300.

A chilena NG poderá atender todas as empresas do Abra — Gol, Avianca e Wamos — e também de fora do grupo para operações nacionais e internacionais de voos fretados. É opção para reforço de linhas em períodos de alta temporada, por exemplo. No alvo está o transporte de passageiros, carga e correio aéreo.

Para além da locação de aviões, a nova empresa também vai oferecer serviços auxiliares ao transporte aéreo, como manutenção de aeronaves, aeroportuários, de processamento de carga, tripulação e outros.

O movimento do Abra vem em linha com o plano de reestruturação da Gol e que pavimentou a saída da companhia do Chapter 11. Na época, Celso Ferrer, diretor-presidente da aérea disse em entrevista à Bloomberg que a meta é trabalhar para que 25% dos negócios da empresa venham do exterior, numa estratégia para compensar riscos trazidos pela variação cambial e a pressão resultante da alta do custo do combustível de aviação.

Na segunda-feira, a Gol divulgou planos de fechar o capital da companhia no Brasil, explicando seguir os objetivos traçados em seu plano de reestruturação para simplificar a estrutura operacional e buscando redução de custos.

Há um par de semanas, o Abra anunciou o fim das negociações para uma possível fusão com a Azul e do compartilhamento de voos entre as duas empresas.

