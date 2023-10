A- A+

fortuna Dono da Louis Vuitton perde posto de segunda pessoa mais rica do mundo para Jeff Bezos Fortuna de Bernard Arnault caiu em US$ 6,8 bilhões, somando agora US$ 155,1 bilhões, logo abaixo dos US$ 156,3 bilhões do fundador da Amazon

O bilionário francês Bernard Arnault perdeu o posto de segunda pessoa mais rica do mundo, pois a venda de ações de empresas de produtos de luxo fez com que seu patrimônio líquido ficasse abaixo do de Jeff Bezos, da Amazon.

Arnault é fundador e CEO da LVMH, a potência francesa de luxo que reúne marcas como Louis Vuitton e Moet & Chandon. Sua fortuna caiu em US$ 6,8 bilhões desde quarta-feira (11) passada, quando a empresa divulgou um crescimento de vendas menor.

Agora, o patrimônio de Arnault vale US$ 155,1 bilhões, logo abaixo dos US$ 156,3 bilhões de Bezos, conforme o Bloomberg Billionaires Index.

Arnault se tornou a pessoa mais rica do planeta no fim de 2022, ultrapassando Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, à medida que as ações de empresas de tecnologia enfrentavam dificuldades diante da alta inflação. Ele ficou abaixo de Musk novamente em maio, mas não cai abaixo do segundo lugar desde outubro de 2022.

O impacto na fortuna de Arnault reflete a demanda menor por produtos de luxo este ano, reflexo da preocupação de americanos com a inflação e de uma recuperação econômica instável na China.

As ações da LVMH caíram cerca de 10% em Paris nos três dias seguintes à divulgação de resultados, antes de se recuperarem na segunda-feira. No ano, a queda é de 1,9%.

Em contrapartida, Bezos e Musk se beneficiaram de uma recuperação das ações de tecnologia. Musk acrescentou mais US$ 96,8 bilhões à sua carteira este ano, já que as ações da Tesla subiram 106%. A fortuna de Bezos aumentou em US$ 49,3 bilhões em 2023, juntamente com um salto de 58% nas ações da Amazon.

