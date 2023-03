Dono das redes Ibis e Mercure, Accor lança novo programa de fidelidade

A- A+

Com um mercado de turismo forte no Brasil e no Nordeste, o grupo francês Accor, dono das redes Ibis e Mercure, decidiu explorar o mercado de pontos e lançar o programa ALL Signature, para fidelizar os clientes. ALL significa “todos”, em português. Segundo o executivo Thomas Debaure, diferentemente da Europa, o Brasil tem uma cultura de clube, em que as pessoas adquirem um cartão de fidelidade para ter benefícios. Com ALL, neste contexto, o usuário ganha pontos todos os meses, acelera melhoria de status, garante transferência de parceiros com condições especiais, tem acesso exclusivo a shows internacionais, camarotes, jogos de futebol, entre outros benefícios. Os pontos não expiram.

Desde 1º de janeiro de 2023, as operações da Accor contam agora com duas divisões dedicadas: “Premium, Midscale & Economy”, da qual Thomas Dubaere é CEO para Américas, tendo São Paulo como Sede da região; e “Luxury & Lifestyle”, ambas apoiadas por um Conselho de Administração e uma Plataforma Global Compartilhada – que fornece expertise e serviços a ambas as divisões, incluindo as áreas de Digital, Tecnologia e Compras. As duas divisões estão sob a liderança de Sébastien Bazin, Chairman e CEO do grupo, e Jean-Jacques Morin, Deputy CEO.



A nova estrutura permitirá ao grupo acelerar o crescimento e abordar melhor a evolução do mercado. Entre os desafios, a rede quer prestar os mais altos níveis de serviço possíveis a todas as pessoas e organizações interessadas na empresa, facilitar o atendimento preciso e eficaz das necessidades e expectativas dos hóspedes, além de proporcionar clareza e performance aos parceiros.



A nova divisão Premium, Midscale & Economy Americas reúne 448 hotéis em operação, 68 no pipeline e 11 marcas no seu portfólio: ibis budget, ibis styles, ibis, Adagio, Mercure, Novotel, Grand Mercure, Handwritten Collection, Movenpick, Swissotel e Pullman.

