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Empresa Internacional Dono do OnlyFans recebeu mais de R$ 3,6 bilhões em dividendos antes de morrer Plataforma faturou US$ 1,6 bilhão em um ano e chegou a 5 milhões de contas de criadores; empresa emprega apenas 47 pessoas

O empresário ucraniano-americano Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans, recebeu mais de US$ 700 milhões em dividendos antes de morrer, neste ano, segundo as últimas contas anuais da plataforma britânica. O montante equivale a mais de R$ 3,6 bilhões.

Os números constam nos resultados da Fenix International, empresa responsável pelo OnlyFans, que serão apresentados oficialmente no Reino Unido nesta semana. A companhia registrou receita de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,25 bilhões) no ano fiscal encerrado em novembro de 2025, alta de 10% em relação ao período anterior.

O lucro antes dos impostos cresceu 5% e chegou a US$ 715 milhões, aproximadamente R$ 3,69 bilhões. Apesar dos números bilionários, o OnlyFans emprega apenas 47 pessoas diretamente.

Grande parte dos lucros foi destinada a Radvinsky. Somente no ano fiscal de 2025, o empresário recebeu US$ 535 milhões em dividendos — cerca de R$ 2,76 bilhões. Outros US$ 174 milhões (R$ 897,8 milhões) foram pagos em diferentes parcelas depois do encerramento do exercício financeiro, elevando o total para US$ 709 milhões, ou aproximadamente R$ 3,66 bilhões.

Radvinsky morreu de câncer neste ano. Após a morte do empresário, uma participação de 16% no OnlyFans foi vendida em abril para a empresa de private equity Architect Capital, de São Francisco, por US$ 535 milhões (R$ 2,76 bilhões). A operação avaliou a companhia em US$ 3,2 bilhões, cerca de R$ 16,5 bilhões.

A avaliação foi considerada baixa por alguns consultores de Wall Street diante da lucratividade do negócio. Um dos fatores apontados é a resistência de investidores em se associarem à plataforma, que se tornou conhecida principalmente por conectar produtores de conteúdo adulto diretamente a assinantes.

Os resultados também mostram a dimensão alcançada pelo OnlyFans. O número de contas de criadores cresceu 9% em 2025 e chegou a 5 milhões. Destas, 2,5 milhões foram consideradas ativas. Já o número total de contas de fãs aumentou 16%, para 437 milhões em todo o mundo, sendo 132 milhões ativas.

Os criadores receberam aproximadamente US$ 6,2 bilhões no último ano, o equivalente a R$ 32 bilhões, depois de descontada a comissão de 20% cobrada pelo OnlyFans. Desde a criação da plataforma, em 2016, os pagamentos aos produtores de conteúdo somam mais de US$ 30 bilhões — aproximadamente R$ 154,8 bilhões.

Embora seja conhecida principalmente pelo conteúdo adulto, a plataforma também é utilizada por atores, músicos, atletas e outros criadores que cobram diretamente de seguidores pelo acesso a publicações e conteúdos personalizados.

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