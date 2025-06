Donos de carros da Tesla poderão usá-los como robotáxis nas "horas vagas". Entenda

A- A+

As ações da Tesla chegaram a superar os 10% de valorização nesta segunda-feira após Elon Musk, que chefia a montadora de veículos elétricos, afirmar que os donos de carros da marca poderão ceder seus carros para o serviço de táxis autônomos da empresa, os robotáxis.

No domingo, a empresa lançou seu serviço de táxis que andam sozinho para alguns usuários. A estreia foi feita no estado americano do Texas e, mesmo com o atraso inicial de dez dias, a inauguração do serviço é considerada um marco para a montadora.

No domingo, Musk republicou no X um vídeo de sua participação na assembleia anual de acionistas da Tesla no ano passado, onde fez a declaração de que os donos do carro poderiam "alugar" seus carros ao serviço, comparando os robotáxis aos métodos de locação do Airbnb e do Uber:

“Na verdade, é uma combinação de algo como Airbnb e Uber, de certa forma”. Alguns carros serão de propriedade da própria Tesla, mas “para a frota que for de nossos clientes, será como um modelo do Airbnb. Você pode adicionar ou retirar seu carro da frota quando quiser”, disse Musk.

Ele exemplificou dizendo que, caso o proprietário vá sair de férias, poderia disponibilizar seu veículo para a frota de táxis autônomos:

“Você pode simplesmente dizer: ‘Vou viajar por uma semana’, apertar um botão no aplicativo da Tesla, seu carro entra na frota e começa a gerar dinheiro para você enquanto você estiver fora”, explicou. A Tesla ficará com uma parte da quantia arrecadada enquanto o carro "virar" táxi, mas a maior parte ficará com o proprietário do veículo, ele disse.

“Você pode adicionar seu carro à frota por algumas horas, alguns dias ou algumas semanas. E, quando quiser de volta, é só dizer ‘volte’”, afirmou Musk. O chefe da empresa disse ainda que “a receita gerada pelo proprietário do carro vai superar, e muito, o valor da parcela mensal do veículo”.

Com a alta expressiva desta segunda-feira — o maior ganho intradiário da empresa desde o fim de abril —, a empresa teve um aumento de US$ 100 bilhões em seu valor de mercado.

Na visão da analista Dan Levy, do banco britânico Barclays, o lançamento do serviço de táxis autônomos "representa “o início de uma nova era, com a geração de receita por meio de viagens autônomas sendo um marco fundamental" para a Tesla.

