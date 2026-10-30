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DOU Extra: Fazenda prorroga por 36 meses exploração da Lotex pela Caixa

A prorrogação vale a partir de 1º de novembro de 2026 e o prazo pode ser renovado, até o início da execução indireta pelo operador vencedor do processo licitatório da concessão

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Prédio da Caixa Econômica FederalPrédio da Caixa Econômica Federal - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira (30) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), portaria que prorroga por 36 meses a autorização para a Caixa Econômica Federal explorar a Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), as raspadinhas. A prorrogação vale a partir de 1º de novembro de 2026 e o prazo pode ser renovado, até o início da execução indireta pelo operador vencedor do processo licitatório da concessão.

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A operação dessa modalidade de aposta tinha sido paralisada em 2015. Em dezembro de 2023, a Caixa foi autorizada a retomar a exploração da Lotex. O prazo no entanto se encerrava em novembro deste ano.

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