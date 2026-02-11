A- A+

PREÇOS Doze das 24 atividades têm altas de preços no IPP de dezembro, mostra IBGE As principais pressões partiram de metalurgia e indústrias extrativas

A alta de 0,12% nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica em dezembro foi decorrente de elevações em 12 das 24 atividades pesquisadas, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As principais pressões partiram de metalurgia (alta de 2,24% e impacto de 0,15 ponto porcentual) e indústrias extrativas (aumento de 3,13% e contribuição de 0,13 ponto porcentual).

O resultado foi influenciado parcialmente pela alta do dólar frente ao real, disse Murilo Alvim, gerente do IPP.

"O setor com a maior influência positiva no resultado foi o de metalurgia, impulsionado principalmente pelos maiores preços dos metais não ferrosos, em especial o ouro e o cobre, que acompanharam a valorização dessas commodities no mercado internacional, reforçada ainda pela alta do dólar no mês", justificou Alvim, em nota.

Na direção oposta, o setor de alimentos, com queda de 0,76% em dezembro, deu a principal contribuição negativa para o IPP do mês, -0,19 ponto porcentual. Os outros produtos químicos caíram 1,19%, impacto de -0,09 ponto porcentual.





