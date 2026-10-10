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OPORTUNIDADE DPPE oferece 187 vagas de estágio para alunos de Direito Inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de novembro

Estudantes de Direito que buscam experiência prática já podem se inscrever para uma das 187 vagas da Seleção Pública 2026 do Programa de Estágio da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE).

As vagas, para este ano e também para cadastro de reserva, são destinadas a comarcas em todas as regiões de Pernambuco. A bolsa de estágio é de R$ 1 mil e mais R$ 100 de passagem. A jornada é de 6 horas diárias.

Interessados precisam estar cursando a partir do quinto período da graduação e ter, pelo menos, mais um ano de disponibilidade para concorrer. O estágio terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Processo seletivo

As inscrições podem ser feitas até 5 de novembro, de forma exclusivamente on-line, através do Instituto Sustente. A taxa de inscrição é de R$ 95.

O processo seletivo também será feito pela internet, com uma prova objetiva e uma redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, previstas para 27 de novembro.

As convocações serão feitas de acordo com a disponibilidade de vagas e a classificação dos candidatos.

Pessoas predas ou pardas, indígenas, pessoas trans e pessoas com idade igual ou superior a 60 anos terão reserva de vagas, conforme critérios estabelecidos.

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