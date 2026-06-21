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TECNOLOGIA Drone gigante chinês de seis toneladas chama atenção e pode transportar até 12 pessoas Desenvolvido pela empresa chinesa United Aircraft, o R6000 combina características de avião e helicóptero e poderá ser usado em missões de transporte, resgate e operações militares

A China apresentou um novo modelo de aeronave não tripulada que está entre os maiores drones já desenvolvidos no mundo. Batizado de R6000, ou UR6000, o veículo tem peso estimado em seis toneladas e foi projetado para combinar características de aviões e helicópteros, ampliando sua versatilidade para diferentes tipos de operação.

Imagens divulgadas nos últimos dias pela fabricante chinesa United Aircraft mostram a aeronave durante testes de pouso e têm repercutido nas redes sociais e em plataformas de vídeo do país. Embora a empresa ainda não tenha divulgado detalhes técnicos sobre desempenho, alcance ou capacidade de carga, o projeto já chama atenção pelo porte e pela configuração incomum.

O R6000 utiliza uma fuselagem semelhante à de um avião convencional, mas substitui as asas tradicionais por rotores direcionáveis. O sistema permite que a aeronave decole e pouse verticalmente, como um helicóptero, sem necessidade de longas pistas, ao mesmo tempo em que mantém a capacidade de atingir velocidades mais elevadas durante o voo.

A aeronave é produzida pela United Aircraft, empresa sediada em Shenzhen, um dos principais polos tecnológicos da China. Um protótipo do modelo já havia sido exibido durante o Singapore Airshow, realizado em 2024.

Segundo informações publicadas pela fabricante, o R6000 foi concebido para desempenhar múltiplas funções. Entre as aplicações previstas estão o transporte de seis a doze passageiros, missões logísticas em áreas remotas, operações de busca e resgate e apoio humanitário em regiões afetadas por desastres.

O projeto também prevê utilização militar. Imagens promocionais divulgadas pela empresa mostram versões da aeronave com símbolos do Exército de Libertação Popular da China. Nessas configurações, o drone poderia ser empregado no transporte de suprimentos para bases isoladas, em missões de vigilância, reconhecimento de território e coleta de informações.

Outra característica destacada pela fabricante é a possibilidade de operação em ambientes aquáticos. Renderizações divulgadas pela empresa indicam que futuras versões do modelo poderão realizar pousos e decolagens na água, ampliando seu uso em áreas costeiras e ilhas.

Apesar da divulgação das imagens e das projeções de uso, a United Aircraft ainda não informou quando o R6000 entrará em operação nem quais serão suas especificações finais.

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