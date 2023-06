A- A+

Loteria Duas apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena de Férias; cada uma ganha R$ 59,1 mil As duas foram feitas no Recife

Duas apostas de Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.605 da Mega-Sena, a Mega-Sena de Férias, cujas seis dezenas foram sorteadas na noite desta terça-feira (27). Cada uma delas vai ganhar mais de R$ 59 mil: exatos R$ 59.197,35.



Os números sorteados fora: 05, 11, 26, 35, 46 e 54. Ninguém, porém, acertou as seis dezenas, e a estimativa de prêmio do próximo sorteio, nesta quinta (29), é de R$ 37 milhões.



Ao todo, 36 apostas no País acertaram a quina desse concurso. As duas de Pernambuco que acertaram cinco dezenas foram feitas no Recife e foram simples (jogaram apenas seis dezenas). Uma foi realizada na Loteria Recife e a outra, na Princesa Izabel.

Já 3.055 apostas ganharam a quadra e cada uma recebe R$ 996,54.

