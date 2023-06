Duas apostas acertam a quina da Mega-Sena em Pernambuco; prêmio é de R$ 52,2 mil

A- A+

Duas apostas feitas em Pernambuco conquistaram a quina da Mega-Sena nesta quarta-feira (31), uma em Caruaru, no Agreste do Estado, e outra em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As dezenas sorteadas foram: 14-26-34-54-56-58.

O prêmio final da Mega-Sena acumulou, mas a quina fez 92 ganhadores. Cada jogador que acertou cinco números conquistou o prêmio de R$52.271,31.

A aposta feita em Caruaru veio da banca Esportiva Rosa de Ouro, no bairro da Nossa Senhora das Dores. Já a aposta feita em Jaboatão dos Guararapes foi feita na Lotérica Sucupira, localizada no bairro de Cavaleiro.As duas apostas foram simples, com apenas seis números jogados.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o próximo concurso acumulou e será realizado no próximo dia 3, com o prêmio para quem acertar os seis números no valor de R$ 65 milhões.

