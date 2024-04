A- A+

Mega-Sena Duas apostas acertam a quina da Mega-Sena em Pernambuco, prêmio é de R$ 64,9 mil O prêmio principal, para quem acerta seis números do sorteio, não obteve ganhadores e acumulou em R$ 50 milhões

Uma aposta de Agrestina, no Sertão de Pernambuco, e uma aposta do Recife, acertaram a quina do sorteio da Mega-Sena realizado nesta terça-feira (9). O prêmio é de R$ 64.962,49 para cada ganhador.

O prêmio principal, para quem acerta seis números do sorteio, não obteve ganhadores e acumulou. Foram sorteados os números 05-06-25-42-44-50.

Para o próximo sorteio, o apostador concorrerá ao prêmio de R$ 50 milhões.

A aposta que ganhou a quina em Agrestina foi simples, quando se preenche a quantidade mínima de seis dezenas, foi feita por meio de canais eletrônicos.

Já o ganhador do Recife fez sua aposta, também simples, na Loto Shopping.

