A- A+

Loteria Duas apostas da Paraíba acertam a quina da Mega-Sena; cada uma ganha mais de R$ 80 mil Concurso foi sorteado na noite do último sábado

O concurso 2592 da Mega-Sena não teve ganhador, e o prêmio acumulou, mas 26 apostas acertaram a quina do jogo. Dessas que acertaram cinco dezenas da Mega sorteada na noite do último sábado (13), duas são da Paraíba, e cada uma ganha mais de R$ 80 mil - exatos R$ 80.203,83.



As dezenas sorteadas da Mega foram:

15

17

28

34

35

51

As duas apostas paraibanas foram simples, ou seja, tiveram apenas seis dezenas marcadas.



Uma das apostas foi realizada na capital, João Pessoa, no internet banking da Caixa, e a outra, em Campina Grande, por canais eletrônicos.



Já 2.783 apostas acertaram a quadra - cada uma recebe R$ 1.070,42.

Com a Mega-Sena acumulada, a expectativa é de que prêmio do próximo sorteio, nesta quarta-feira (17), seja de R$ 10 milhões.

Veja também

COMBUSTÍVEL Petrobras diz que diretoria vai analisar mudanças política de preços nesta semana