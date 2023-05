A- A+

Loterias Duas apostas de Pernambuco acertam cinco dezenas da Mega-Sena e cada ganhador leva mais de R$ 42 mil Ao todo, 76 apostadores de diversos estados do Brasil acertaram cinco dos seis números sorteados.

Duas apostas de Pernambuco, sendo uma do Recife e outra de Paulista, na Região Metropolitana, acertaram cinco dezenas do concurso 2594 da Mega-Sena, realizado no último sábado (20).



Cada jogador contemplado arrematou R$ 42.829,41.

De acordo com o site oficial das Loterias Caixa, não houve vencedor no prêmio principal, que acumulou e, agora, é estimado em R$ 39 milhões.

Ao todo, 76 apostadores de diversos estados do Brasil acertaram cinco dos seis números sorteados.

No Recife, o jogo contemplado foi realizado na Loteria Jogue Já, localizada no Shopping Tacaruna, em Santo Amaro, na área central da capital.

Já em Paulista, a aposta premiada foi feita na Loteria Monte de Ouro, que fica em uma galeria na Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga.

Ambos os ganhadores fizeram apostas simples, com seis números, que custa R$ 5.



As dezenas sorteadas no concurso 2594 foram: 07 - 26 - 32 - 35 - 49 - 55. O próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira (24).

Além das 76 apostas que acertaram cinco dezenas, outras 4.591 ganharam a quadra, e cada uma recebe R$ 1.012,86.

