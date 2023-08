Duas apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena e ganham mais de R$ 49 mil

A- A+

Duas apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.618 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (5). O prêmio para cada uma é de R$ 49.036,67.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), as apostas que acertaram cinco das seis dezenas foram registradas nas cidades do Recife e de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Ambas foram simples, que custa R$ 5.

No Recife, o bilhete premiado saiu para A Nova Esperança Loterias, localizada no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da capital pernambucana. Já em Limoeiro, foi para a Casa Lotérica Capibaribe.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas: 06 - 17 - 29 - 35 - 45 - 48. Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 75 milhões.

Ao todo, 121 apostas acertaram a quina e vão ganhar R$ 49.036,67. Outros 9.213 bilhetes fizeram quatro dezenas e vão receber R$ 920,04.

Mega-Sena

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às quartas-feiras e sábados. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Ganha quem acertar seis, cinco ou quatro números sorteados, dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para aumentar as chances, é possível marcar até 20 dezenas.

O apostador pode, ainda, deixar que o sistema escolha os números, na aposta Surpresinha, e/ou concorrer com os mesmos números por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, na aposta Teimosinha.

Veja também

BRASIL Mudança no FGTS preocupa Ministério das Cidades, que prevê impacto no Minha Casa, Minha Vida