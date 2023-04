A- A+

Mega-Sena Duas apostas de Pernambuco são contempladas com o prêmio da quina; valor é de R$ 64,7 mil As duas apostas foram simples, com preenchimento de seis números do bilhete, no valor de R$ 4,50

Mais uma vez a sorte chega a apostadores de Pernambuco. Embora, ninguém tenha cravado os números da Mega-Sena, dois jogos realizados no Estado acertam cinco dezenas e levam R$ 64.781,77.

Os números sorteados no concurso 2.586, realizado nesta quarta-feira (26), foram 18, 49, 41, 10, 59 e 53. As duas apostas foram simples,com preenchimento de seis números do bilhete, no valor de R$ 4,50.

Uma delas é do município de Arcoverde, no Sertão. O jogo foi realizado na empresa João Ferraz Esposa & Filhos Ltda, lotérica com nome fantasia de Trevo de Ouro, que fica no centro da cidade.

Já o outro ganhador é de Petrolina, também no Sertão, e fez sua "fezinha" em canais eletrônicos.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio ficou acumulado no valor de R$ 60 milhões. O sorteio será realizado neste sábado (29).

