Loteria Duas apostas do Recife acertam cinco dezenas da Mega-Sena desta quinta; cada uma ganha R$ 26 mil Ninguém acertou as seis dezenas do concurso

Duas apostas do Recife estão entre as 107 no Pais que acertaram cinco dezenas do concurso 2606 da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (29). Cada uma vai ganhar, pela quina, R$ 26.341,39.



Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, que acumulou e agora deve ter prêmio de R$ 43 milhões no próximo concurso, sábado (1°).



As dezenas sorteadas foram 02, 10, 16, 32, 45 e 49.



As apostas realizadas na capital pernambucana foram simples - com seis dezenas marcadas - e realizadas na lotérica Alto da Sorte e Loteria Setúbal.

Já 4.433 apostas ganharam a quadra, e cada uma recebe R$ 908,29.

